Журналист: «Бостон» заинтересован в форварде «Сент-Луиса» Барбашёве
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Североамериканский журналист Энди Стрикленд в своём «твиттере» рассказал, что «Бостон Брюинз» заинтересован в нападающем «Сент-Луис Блюз» Иване Барбашёве.
«Из всех игроков «Сент-Луиса» наибольший интерес вызывает, пожалуй, Барбашёв. «Бостон» – самый заинтересованный. Я искренне верю, что «блюзмены» заинтересованы в продлении Ивана. Но у игрока сложилось впечатление, что он хотел бы сыграть в плей-офф, и, похоже, он не заинтересован в подписании продления с «Сент-Луисом» до дедлайна», — написал журналист.
27-летний российский хоккеист в текущем регулярном сезоне НХЛ сыграл 53 игры, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В 2019 году Барбашёв стал обладателем Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».
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