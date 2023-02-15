Иван Барбашёв – третья звезда матча «Сент-Луис» – «Флорида»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.



Российский нападающий Иван Барбашёв был признан третьей звездой матча. У него три (1+2) набранных очка. Брэйден Шенн был признан первой звездой. У него на счету дубль. Голкипер Джордан Биннингтон был признан второй звездой. Он отразил 34 броска.



На 12-й минуте счёт голам в матче открыл Брэйден Шенн. На 21-й минуте он оформил дубль. Ник Ледди забил на 33-й минуте. Голевой пас ему отдал российский нападающий Иван Барбашёв. Ээту Луостаринен отыграл один гол на 39-й минуте матча.



На 50-й минуте Райан О'Райлли забил за хозяев. Российский нападающий Павел Бучневич и Барбашёв записали в свой актив по голевой передаче. Джордан Кайру забил на 50-й минуте. Картер Вераге отыграл ещё один гол на 54-й минуте. Барбашёв поставил точку на 58-й минуте игры.

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