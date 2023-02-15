«Бостон» повторил рекорд «Вашингтона» по скорости достижения 40 побед в сезоне

«Бостон Брюинз» в гостевом матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» одержал 40-ю победу в сезоне. Для достижения этой отметки команде хватило 53 игры.

Таким образом, «Брюинз» повторили рекорд «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2015/2016, сообщает пресс-служба лиги. Стоит отметить, что в том сезоне «Вашингтон» не сумел завоевать Кубок Стэнли.

«Бостон» с 85 результативными баллами после 53 матчей возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Брюинз» сыграют в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 17 февраля в 4:00 мск.

Напомним, в Далласе, США состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в овертайме со счётом 3:2.