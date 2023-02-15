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Воробьёв: у «Металлурга» были ненужные пасы, когда надо было самим забивать

Воробьёв: у «Металлурга» были ненужные пасы, когда надо было самим забивать
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4).

«Вечер неиспользованных возможностей у нас. Перебросали, два периода возили – первый и третий. Но, кроме как в большинстве, она не зашла, несмотря на то что моментов было очень много. Почему сегодня было столько ненужных пасов? Согласен, сегодня было несколько раз – ненужные пасы, когда надо было самим забивать. Надо было брать на себя, я говорил об этом ребятам», — цитирует Воробьёва сайт КХЛ.

Магнитогорский клуб после 63 матчей набрал 77 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Металлург» сыграет дома с «Сочи» 18 февраля.

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