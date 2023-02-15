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Хет-трик Хохлова помог «Нефтехимику» одержать победу над «Металлургом»

Хет-трик Хохлова помог «Нефтехимику» одержать победу над «Металлургом»
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В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Илья Хохлов с передач Вячеслава Лещенко и Кирилла Воробьёва. За 0,1 секунды до конца периода восстановил равенство в счёте Егор Яковлев.

На 11-й минуте второго периода вывел хозяев вперёд Андрей Чибисов с передач Анатолия Никонцева и Дениса Зернова. На 14-й минуте периода «Нефтехимик» забросил дважды. Шайбами отличились Рафаэль Бикмуллин и Илья Хохлов.

На 15-й минуте третьего периода Илья Хохлов с передач Анселя Галимова и Михаила Назарова оформил хет-трик в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хохлов (Лещенко, Воробьёв) – 07:58 (5x5)   1:1 Яковлев – 19:59 (6x4)   2:1 Чибисов (Никонцев, Зернов) – 30:42 (5x4)   2:2 Бикмуллин (Попов) – 33:02 (5x5)   2:3 Хохлов (Порядин) – 33:36 (5x5)   2:4 Хохлов (Галимов, Назаров) – 54:42 (5x5)
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