Хет-трик Хохлова помог «Нефтехимику» одержать победу над «Металлургом»

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Илья Хохлов с передач Вячеслава Лещенко и Кирилла Воробьёва. За 0,1 секунды до конца периода восстановил равенство в счёте Егор Яковлев.

На 11-й минуте второго периода вывел хозяев вперёд Андрей Чибисов с передач Анатолия Никонцева и Дениса Зернова. На 14-й минуте периода «Нефтехимик» забросил дважды. Шайбами отличились Рафаэль Бикмуллин и Илья Хохлов.

На 15-й минуте третьего периода Илья Хохлов с передач Анселя Галимова и Михаила Назарова оформил хет-трик в матче.