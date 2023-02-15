Ишматов — об отце Овечкина: он никогда не лез с советами, не говорил: «Вот мой сын»

Бывший тренер Александра Овечкина Рафаил Ишматов прокомментировал известие о смерти отца Александра — Михаила.
«Да вы что? От меня лично, от детского СКА, от всего хоккейного сообщества соболезнования семье Овечкина. Очень жалко. Я очень хорошо его знал. Мы когда в Новогорске со сборной тренировались, он каждый день там был. Потому что Сашка поехал на чемпионат мира, будучи на два года младше.
Его главное качество было в том, что он не лез со своими советами. Не говорил: «Вот мой сын!» Он очень воспитанный, порядочный. Редко таких встретишь. Каждый отец переживает за своего сына. Когда мы создавали сборную, он прекрасно понимал, что есть честный подход, и никогда не лез в тренерские дела. Нужно отдать ему должное», – сказал Ишматов Metaratings.ru.
Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.
- 15 февраля 2023
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