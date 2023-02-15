«Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» в своём «твиттере» выразил соболезнования в связи со смертью отца Александра Овечкина — Михаила.
«Овечкин-старший был настоящим джентльменом и постоянно присутствовал на играх и тренировках «Кэпиталз». Всегда с улыбкой на лице он любил общаться с нашими поклонниками и выражать им свою благодарность за поддержку его сына, которым он невероятно гордился.
Наши мысли с семьёй Овечкина в это тяжёлое время», — сказано в заявлении.
Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Вчера, 14 февраля, Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу. Как стало известно ранее, Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.
- 15 февраля 2023
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