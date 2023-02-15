В московском «Динамо» заявили о готовности помочь в организации похорон отца Овечкина
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Московский клуб «Динамо» готов помочь в организации церемонии прощания и похорон отца Александра Овечкина — Михаила, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора бело-голубых Анатолия Харчука.
«Мы молились, я вчера с его супругой разговаривал, у неё была ещё надежда. Очень сожалеем, потому что он был очень ярким, светлым, добрым человеком, который не только воспитал такого сына, но и сделал его примером для всех российских игроков. Считаю, что нам недостаёт таких людей и мы сейчас обеднели на такого человека. Разумеется, «Динамо» готово помочь в организации прощания и похорон», — цитирует Харчука ТАСС.
Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.
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