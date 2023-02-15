Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин отреагировал на новость о смерти отца Александра Овечкина

Малкин отреагировал на новость о смерти отца Александра Овечкина
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил поддержку капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после новости о смерти его отца — Михаила.

Малкин в своей социальной сети выложил картинку с подписью «Ови, с тобой».

Фото: Страница Малкина в социальной сети

Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

Матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана и уступили со счётом 2:3. Как стало известно ранее, Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что Александр Овечкин вылетел в Россию сегодня утром по американскому времени.

Новость по теме
Овечкин вылетел в Россию сегодня утром по американскому времени
Новость по теме
Семья Евгения Малкина выразила соболезнования Александру Овечкину
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023