Малкин отреагировал на новость о смерти отца Александра Овечкина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил поддержку капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после новости о смерти его отца — Михаила.

Малкин в своей социальной сети выложил картинку с подписью «Ови, с тобой».

Фото: Страница Малкина в социальной сети

Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

Матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана и уступили со счётом 2:3. Как стало известно ранее, Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что Александр Овечкин вылетел в Россию сегодня утром по американскому времени.

Новость по теме Овечкин вылетел в Россию сегодня утром по американскому времени