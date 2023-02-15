«Он всегда был счастлив и улыбался...» Бекстрём — о смерти отца Александра Овечкина

Никлас Бекстрём, одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз», прокомментировал смерть отца российского хоккеиста — Михаила.

«Это очень тяжело, потому что он часто был рядом. Я был с Алексом с тех пор, как попал сюда, и он был здесь со своим отцом. Мы всегда брали его с собой на баскетбольные матчи и тому подобное. Я не могу в это поверить. Это так грустно, и я сочувствую всей семье Овечкиных.

Единственное, что я всегда буду помнить, это то, что он всегда был счастлив и улыбался… Когда он был в раздевалке, он проводил время с парнями, я думаю, ему это нравилось. Я сочувствую всей семье и не могу представить, через что они проходят», — приводит слова Бекстрёма сайт Washington Hockey Now.

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