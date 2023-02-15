Владелец «Вашингтона» выразил поддержку Овечкину после смерти отца

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис в своём «твиттере» выразил поддержку Александру Овечкину после смерти его отца — Михаила.

«Мы все любим и уважаем Александра Овечкина. Он любит «Вашингтон», город и наших фанатов. Александр непоколебимо поддерживает и любит своих сыновей. Он любил своего отца Михаила, как любит маму Татьяну.

Михаила действительно будет не хватать. Отличный мужчина и папа. Мы все сейчас поддерживаем семью Овечкиных», — написал Леонсис.

Напомним, вчера, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца — Михаила, а сегодня стало известно, что папа Овечкина умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни.