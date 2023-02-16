«Торонто» переиграл «Чикаго», у Ильи Самсонова 27 сейвов
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На 9-й секунде игры Вильям Нюландер открыл счёт голам в матче. Спустя минуту Сам Лафферти сравнял счёт. На 9-й минуте Расмус Сандин вновь вывел хозяев вперёд. А на 12-й минуте забил и Остон Мэттьюс, который укрепил преимущество своей команды.
На 21-й минуте отставание до минимума сократил Филипа Курашев. На 28-й минуте Джон Таварес забил за хозяев. И на 37-й минуте установил итоговый счёт на табло Конор Тимминс.
Российский голкипер хозяев Илья Самсонов совершил 26 сейвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Нюландер (Райлли, Броди) – 00:09 (5x5) 1:1 Лафферти – 01:02 (5x5) 2:1 Сандин (Таварес) – 08:14 (5x5) 3:1 Мэттьюс (Нюландер, Сандин) – 11:21 (5x5) 3:2 Курашев (Доми, Маккейб) – 20:46 (5x5) 4:2 Таварес (Керфут, Марнер) – 27:37 (5x5) 5:2 Тимминс (Мэттьюс, Нюландер) – 36:07 (5x5)
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