«Торонто» переиграл «Чикаго», у Ильи Самсонова 27 сейвов

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



На 9-й секунде игры Вильям Нюландер открыл счёт голам в матче. Спустя минуту Сам Лафферти сравнял счёт. На 9-й минуте Расмус Сандин вновь вывел хозяев вперёд. А на 12-й минуте забил и Остон Мэттьюс, который укрепил преимущество своей команды.



На 21-й минуте отставание до минимума сократил Филипа Курашев. На 28-й минуте Джон Таварес забил за хозяев. И на 37-й минуте установил итоговый счёт на табло Конор Тимминс.



Российский голкипер хозяев Илья Самсонов совершил 26 сейвов.