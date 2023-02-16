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Два очка Макдэвида и пас Костина не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Детройтом»

Два очка Макдэвида и пас Костина не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Детройтом»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Рэд Уингз». Победу в матче одержали гости по буллитам со счётом 5:4.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу в большинстве. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился результативной передачей. Форвард «Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс отметился дублем и результативной передачей. Отметим, что хозяева дважды уступали в счёте с разницей в две шайбы, но смогли перевести игру в овертайм.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Фаббри, Перрон) – 04:17 (5x4)   0:2 Зайдер (Копп) – 17:19 (5x5)   1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 21:26 (5x5)   1:3 Фаббри (Перрон, Гронек) – 29:06 (5x4)   2:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 31:32 (5x5)   2:4 Мяяття (Ларкин) – 36:12 (5x5)   3:4 Драйзайтль (Бэрри, Ньюджент-Хопкинс) – 43:26 (5x4)   4:4 Райан (Костин, Броберг) – 45:27 (5x5)   4:5 Зутер – 65:00
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