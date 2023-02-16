Два очка Макдэвида и пас Костина не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Детройтом»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Рэд Уингз». Победу в матче одержали гости по буллитам со счётом 5:4.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу в большинстве. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился результативной передачей. Форвард «Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс отметился дублем и результативной передачей. Отметим, что хозяева дважды уступали в счёте с разницей в две шайбы, но смогли перевести игру в овертайм.