Цуккарелло — о поражении от «Колорадо»: очки даются нам тяжело, но нет никаких оправданий
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Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло прокомментировал поражение в сегодняшнем матче с «Колорадо» (2:3). Форвард считает, что команда играла хорошо и не заслужила поражения.
«Когда ты проигрываешь матч, играя плохо, это справедливо. Но сегодня мы провели отличную игру все 60 минут, и это поражение тяжело принять. Сейчас очки даются нам тяжело, но нет никаких оправданий. Нам нужно забыть это поражение и готовиться к следующей игре», — цитирует Цуккарелло пресс-служба клуба.
Цуккарелло стал автором двух результативных передач. «Миннесота» потерпела второе поражение подряд и пятое в последних шести матчах. Клуб балансирует на границе уайлд-кард после 55 проведённых матчей в текущем чемпионате НХЛ.
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