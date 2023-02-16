Гол Капризова не спас «Миннесоту» от домашнего поражения в матче с «Колорадо»

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Российскиий нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. Норвежский форвард «Уайлд» Матс Цуккарелло отдал две результативные передачи. Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон стал автором победной шайбы и результативной передачи. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 41 бросок по воротам и сдержал финальный штурм хозяев.

«Миннесота» потерпела второе поражение подряд. «Колорадо» реабилитировались за поражение во вчерашнем матче от «Тампа-Бэй».