Гол Капризова не спас «Миннесоту» от домашнего поражения в матче с «Колорадо»
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В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.
Российскиий нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. Норвежский форвард «Уайлд» Матс Цуккарелло отдал две результативные передачи. Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон стал автором победной шайбы и результативной передачи. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 41 бросок по воротам и сдержал финальный штурм хозяев.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Кольяно (Тэйвз, Жирар) – 15:14 (5x5) 0:2 Мальгин (Маккиннон, Мэнсон) – 22:20 (5x5) 1:2 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Болди) – 27:09 (5x4) 1:3 Маккиннон (Тэйвз, Лехконен) – 36:29 (5x5) 2:3 Капризов (Цуккарелло, Бродин) – 54:07 (5x5)
«Миннесота» потерпела второе поражение подряд. «Колорадо» реабилитировались за поражение во вчерашнем матче от «Тампа-Бэй».
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