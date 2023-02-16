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Журналист НХЛ: «Рейнджерс» готовы к ещё одному долгому походу за Кубком Стэнли

Журналист НХЛ: «Рейнджерс» готовы к ещё одному долгому походу за Кубком Стэнли
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Журналист НХЛ Дэвид Сатриано считает, что «Рейнджерс» готовы всерьёз претендовать на победу в Кубке Стэнли благодаря крепкому составу и усилению в лице российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Рейнджерс» набирают обороты с шестью победами подряд и 13 в своих последних 17 матчах. «Нью-Йорк» совершил обмен перед дедлайном, приобретя Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз», чтобы заполнить свою первую шестёрку форвардов. У «Рейнджерс» есть Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Адам Фокс, каждый из которых набрал не менее 50 очков в этом сезоне, а также действующий обладатель «Везина Трофи» Игорь Шестёркин. Осталось менее 30 игр до конца регулярки, и они готовы к ещё одному долгому походу в плей-офф за Кубком Стэнли», — цитирует журналиста официальный сайт НХЛ.

После 54 матчей «Рейнджерс» занимают шестую строчку в таблице Восточной конференции НХЛ.

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