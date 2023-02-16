Мартемьянов рассказал, в чём феномен «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после поражения от СКА (0:1) рассказал в чём причины успешной игры сибиряков в текущем сезоне.
«Не знаю, в чём феномен «Сибири». Наверное, в стабильном набирании очков. Чемпионат прошли ровно. По сравнению с прошлым сезоном меньше травм. Только Славка Литовченко единственный три месяца не играл, а так парни держали удар. Фундамент заложен на предсезонке. В атаке однозначно усилились – приглашён Бутузов, Назаревич, Бек, Мёрфи в этом году почти весь сезон играет. А в чём феномен – вратари равно играют, команда поймала кураж, верили друг в друга… Получилось так», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующем матче «Сибирь» отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву» 18 февраля.
- 16 февраля 2023
-
23:38
-
23:19
-
23:08
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:18
-
22:01
-
21:50
-
21:48
-
21:14
-
21:07
-
20:30
-
20:20
-
20:10
-
20:00
-
19:43
-
19:18
-
18:38
-
18:20
-
18:10
-
17:59
-
17:34
-
17:15
-
17:05
-
17:04
-
17:00
-
16:37
-
16:21