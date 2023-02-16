Мартемьянов рассказал, в чём феномен «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после поражения от СКА (0:1) рассказал в чём причины успешной игры сибиряков в текущем сезоне.

«Не знаю, в чём феномен «Сибири». Наверное, в стабильном набирании очков. Чемпионат прошли ровно. По сравнению с прошлым сезоном меньше травм. Только Славка Литовченко единственный три месяца не играл, а так парни держали удар. Фундамент заложен на предсезонке. В атаке однозначно усилились – приглашён Бутузов, Назаревич, Бек, Мёрфи в этом году почти весь сезон играет. А в чём феномен – вратари равно играют, команда поймала кураж, верили друг в друга… Получилось так», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче «Сибирь» отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву» 18 февраля.