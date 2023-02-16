Мартемьянов: «Сибири» приходилось рисковать, креативить. При ничьей играли бы проще
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после поражения от СКА (0:1) ответил на вопрос про «витиеватый хоккей».
«Сегодня играли в витиеватый хоккей? Да нет! Парни действуют по игре. Моменты были, но были и ошибки. Горел счёт 0:1, приходилось рисковать, креативить. Думаю, при равном счёте играли бы намного проще», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Новосибирский клуб после поражения занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 79 очков. В следующем матче «Сибирь» отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву». Эта игра состоится в субботу, 18 февраля.
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
23:38
-
23:19
-
23:08
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:18
-
22:01
-
21:50
-
21:48
-
21:14
-
21:07
-
20:30
-
20:20
-
20:10
-
20:00
-
19:43
-
19:18
-
18:38
-
18:20
-
18:10
-
17:59
-
17:34
-
17:15
-
17:05
-
17:04
-
17:00
-
16:37
-
16:21
Партнерский контент