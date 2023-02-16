Мартемьянов: «Сибири» приходилось рисковать, креативить. При ничьей играли бы проще

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после поражения от СКА (0:1) ответил на вопрос про «витиеватый хоккей».

«Сегодня играли в витиеватый хоккей? Да нет! Парни действуют по игре. Моменты были, но были и ошибки. Горел счёт 0:1, приходилось рисковать, креативить. Думаю, при равном счёте играли бы намного проще», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новосибирский клуб после поражения занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 79 очков. В следующем матче «Сибирь» отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву». Эта игра состоится в субботу, 18 февраля.