Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси»

Голы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси»
Аудио-версия:
Комментарии

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 17-й минуте матча российский нападающий Павел Бучневич после передачи другого россиянина Ивана Барбашёв открыл счёт в матче. Спустя минуту Доусон Мерсер сравнял счёт.

На 25-й минуте российский форвард Алексей Торопченко вновь вывел хозяев вперёд. Затем забил и Джордан Кайру на 26-й минуте. На 29-й минуте отставание до минимума сократил Эрик Хаула. Брэйден Шенн на 52-й минуте установил окончательный счёт.

Стоит отметить, что за команду гостей выступал белорус Егор Шарангович, который отметился одной результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2023, пятница. 05:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бучневич (Барбашёв, О'Райлли) – 16:32 (5x5)   1:1 Мерсер (Боквист, Сиверсон) – 17:30 (5x5)   2:1 Торопченко (Уокер, Парэйко) – 24:00 (5x5)   3:1 Кайру (Шенн, Томас) – 25:35 (5x5)   3:2 Хаула (Зеттерлунд, Шарангович) – 28:32 (5x5)   4:2 Шенн (Кайру, Томас) – 51:42 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023