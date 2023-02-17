Голы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



На 17-й минуте матча российский нападающий Павел Бучневич после передачи другого россиянина Ивана Барбашёв открыл счёт в матче. Спустя минуту Доусон Мерсер сравнял счёт.



На 25-й минуте российский форвард Алексей Торопченко вновь вывел хозяев вперёд. Затем забил и Джордан Кайру на 26-й минуте. На 29-й минуте отставание до минимума сократил Эрик Хаула. Брэйден Шенн на 52-й минуте установил окончательный счёт.

Стоит отметить, что за команду гостей выступал белорус Егор Шарангович, который отметился одной результативной передачей.