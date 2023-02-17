В «Оттаве» сообщили, что не планируют обмен Дебринкэта, несмотря на истекающий контракт

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион сообщил, что клуб не собирается обменивать нападающего «Сенаторз» Алекса Дебринкэта, несмотря на истекающий контракт. У 25-летнего форварда истекает трёхлетний контракт на $ 19,2 млн, который он подписал с «Чикаго Блэкхоукс» 3 октября 2019 года, и он может стать ограниченно свободным агентом по окончании текущего сезона НХЛ.
«Алекса Дебринкэта мы не обменяем. Нет никаких шансов. Посмотрим, что произойдёт до конца сезона, может, мы подпишем с ним новый контракт.
Он играет действительно хорошо. Люди забывают, что, когда ты переходишь в новую команду, тебе нужно время на притирку. Алекс играл с разными центральными нападающими весь этот год. Он много работает, он талантлив. Нам нравится игра Алекса в целом», — цитирует генменеджера официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне на счету Дебринкэта 44 (18+26) очка в 53 матчах за «Оттаву».
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