Washington Post: «Вашингтон» оплакивал потерю Ови и поклялся добиться победы для Восьмёрки

Журналист Washington Post Роман Стаббс прокомментировал поражение «Вашингтон Кэпиталз» во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». «Столичные» проводили матч без российского нападающего Александра Овечкина.

«Оши и остальные его товарищи по команде остались без своего капитана Алекса Овечкина, который пропустил вторую встречу подряд из-за смерти отца днём ранее. «Кэпиталз» оплакивали эту потерю и поклялись добиться победы для Восьмёрки, но они встретились только с растущим разочарованием, проиграв со счётом 3:6», — приводит слова Стаббса Washington Post.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3.