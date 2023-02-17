The Athletic: Кучеров — лучший российский игрок НХЛ по ценности, Овечкин — 93-й

Авторитетное издание The Athletic обновило топ-100 игроков НХЛ по ценности согласно продвинутой статистике GSVA. В список вошли хоккеисты, сыгравшие в текущем чемпионате не менее 10 матчей.

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим среди российских игроков (3,1), он на девятом месте. На 13-й позиции оказался нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (2,9).

Отметим, что в список также попали ещё шесть российских хоккеистов, расположившихся за пределами первой половины. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв (2,1) занял 52-е место, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (1,9) — 74-е, форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко (1,8) — 76-е. Евгений Малкин (1,9) из «Питтсбург Пингвинз» расположился на 79-й строчке, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1,7) — на 93-й, а хоккеист «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (1,6) — на 97-й.

Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (4,2). Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби расположился на 22-й позиции.

GSVA — это всеобъемлющая продвинутая статистика, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду.