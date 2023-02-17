Овечкин пропустил 50-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» из-за смерти отца.

Для 37-летнего капитана «столичных» эта встреча стала 50-й пропущенной в североамериканской карьере в рамках регулярных чемпионатов. Отсутствие Овечкина в последних двух матчах связано со смертью его отца.

Отметим, что российский нападающий проводит 18-й сезон в НХЛ. За долгую карьеру в Северной Америке капитан «Вашингтона» пропустил лишь 28 встреч из-за травм или повреждений. Остальные были связаны с дисквалификациями, COVID-протоколом и другими причинами.

Всего на счету россиянина 1328 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1464 (812+652) очка.