Судьи не позволили голкиперу «Лос-Анджелеса» подраться с вратарём «Анахайма». Видео

В городе Анахайм (США) на стадионе «Хонда-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннессотой Уайлд» и «Даллас Старз». Во втором периоде началась драка между игроками обеих команд, в которую захотели вступить даже вратари.

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За данный инцидент несколько игроков получили штрафы. Американский защитник «Кингз» Майки Андерсон получил две минуты. Канадский защитник Дрю Даути также получил две минуты. Американский вратарь гостей Феникс Копли получил удаления на пять и две минуты. У хозяев штраф на две минуты получил американский нападающий Макс Джонс. Такие же штрафы по две минуты получили и американский нападающий Фрэнк Ватрано, и американский вратарь Джон Гибсон.

На момент публикации новости счёт матча «Уайлд» против Старз" 3:5.