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Дубль Воронкова помог «Ак Барсу» обыграть «Амур» в результативном матче

Дубль Воронкова помог «Ак Барсу» обыграть «Амур» в результативном матче
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 4:3.

Дублем отметился нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Два очка на счету капитана казанцев Александра Радулова, который забил гол и отдал результативную передачу. Уже в середине второго периода счёт в матче был 3:0 в пользу гостей, однако за три минуты хозяевам удалось забросить две шайбы и возродить интригу в матче. Шайбы в составе хозяев забрасывали Ян Дрозг, Станислав Бочаров и Вячеслав Грецкий.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Воронков (Глухов, Семёнов) – 08:51 (5x5)   0:2 А. Радулов (Сафонов) – 09:08 (5x5)   0:3 Воронков (Лучевников, А. Радулов) – 26:16 (5x5)   1:3 Дрозг (Дубакин, Ли) – 28:46 (5x5)   2:3 Бочаров (Лихачёв, Николишин) – 31:57 (5x4)   2:4 Петров (Юдин) – 39:01 (5x5)   3:4 Грецкий – 50:57 (5x5)

«Ак Барс» одержал третью победу подряд в рамках дальневосточного выезда. Ответный матч между этими командами состоится завтра, 19 февраля, в 10:00 мск.

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