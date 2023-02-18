Дубль Воронкова помог «Ак Барсу» обыграть «Амур» в результативном матче

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 4:3.

Дублем отметился нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Два очка на счету капитана казанцев Александра Радулова, который забил гол и отдал результативную передачу. Уже в середине второго периода счёт в матче был 3:0 в пользу гостей, однако за три минуты хозяевам удалось забросить две шайбы и возродить интригу в матче. Шайбы в составе хозяев забрасывали Ян Дрозг, Станислав Бочаров и Вячеслав Грецкий.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд в рамках дальневосточного выезда. Ответный матч между этими командами состоится завтра, 19 февраля, в 10:00 мск.