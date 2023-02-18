«Металлург» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче с «Сочи»
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Бабенко (Галенюк, Завгородний) – 03:44 (5x5) 0:2 Николаев (Тянулин, Кудако) – 24:44 (5x5) 1:2 Кошелев (Чибисов, Яковлев) – 33:40 (5x5) 2:2 Дронов (Кошелев) – 50:14 (5x3) 3:2 Коростелёв – 53:56 (5x5) 4:2 Лайпсик (Майе) – 59:58 (en)
На четвёртой минуте Егор Бабенко вывел сочинцев вперёд. На 25-й минуте Артём Николаев удвоил преимущество магнитогорцев. На 34-й минуте Семён Кошелев отыграл один гол. На 51-й минуте Григорий Дронов с передачи Семёна Кошелева сравнял счёт. На 54-й минуте Никита Коростелёв вывел «Металлург» вперёд. Точку во встрече поставил Брендан Лайпсик.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Москве сыграет со «Спартаком». «Сочи» в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 20 февраля.
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