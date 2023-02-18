«Металлург» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче с «Сочи»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

На четвёртой минуте Егор Бабенко вывел сочинцев вперёд. На 25-й минуте Артём Николаев удвоил преимущество магнитогорцев. На 34-й минуте Семён Кошелев отыграл один гол. На 51-й минуте Григорий Дронов с передачи Семёна Кошелева сравнял счёт. На 54-й минуте Никита Коростелёв вывел «Металлург» вперёд. Точку во встрече поставил Брендан Лайпсик.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Москве сыграет со «Спартаком». «Сочи» в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 20 февраля.