Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче с «Сочи»

«Металлург» отыгрался с 0:2 и одержал победу в матче с «Сочи»
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Бабенко (Галенюк, Завгородний) – 03:44 (5x5)   0:2 Николаев (Тянулин, Кудако) – 24:44 (5x5)   1:2 Кошелев (Чибисов, Яковлев) – 33:40 (5x5)   2:2 Дронов (Кошелев) – 50:14 (5x3)   3:2 Коростелёв – 53:56 (5x5)   4:2 Лайпсик (Майе) – 59:58 (en)

На четвёртой минуте Егор Бабенко вывел сочинцев вперёд. На 25-й минуте Артём Николаев удвоил преимущество магнитогорцев. На 34-й минуте Семён Кошелев отыграл один гол. На 51-й минуте Григорий Дронов с передачи Семёна Кошелева сравнял счёт. На 54-й минуте Никита Коростелёв вывел «Металлург» вперёд. Точку во встрече поставил Брендан Лайпсик.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Москве сыграет со «Спартаком». «Сочи» в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 20 февраля.

Новость по теме
Хет-трик Хохлова помог «Нефтехимику» одержать победу над «Металлургом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023