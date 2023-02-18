Форвард «Вашингтона» о смерти отца Овечкина: мне было сложно не подойти и не обнять Алекса

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши поделился мыслями о смерти отца капитана команды Александра Овечкина — Михаила. Кроме того, форвард «столичных» рассказал о своей реакции на уход из жизни Овечкина-старшего.

«Мне было трудно сидеть на месте, а не подойти к нему и просто крепко обнять его [когда я узнал об этом]. Я думаю, что каждый проходит через это по-разному. Но я понимаю эмоции, которые он испытывал, когда говорил с нами, те эмоции, с которыми он неизбежно должен был справляться, и то, что он переживает сейчас. Это сложно.

Родителям приходится зашнуровывать твои коньки, когда ты маленький. Они должны надевать на тебя экипировку. В тех самых ранних воспоминаниях, связанных с хоккеем, так много времени проведено с папой. Он всегда рядом», — приводит слова Оши Washington Post.

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