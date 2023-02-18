Нападающий «Вашингтона» рассказал, что Овечкин написал игрокам команды

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, что капитан «столичных» Александр Овечкин написал игрокам команды в сообщении. Российский форвард пропустит встречу стадионной серии с «Каролиной Харрикейнз» из-за смерти отца.

Как приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ, Овечкин написал: «Я люблю вас, ребята. Скучаю по вам».

Напомним, 14 февраля Александр Овечкин покинул «Вашингтон» и улетел в Россию из-за проблем со здоровьем у его отца Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.

Российский нападающий уже пропустил два матча «Вашингтона». Встреча с «Каролиной» состоится в ночь с 18 на 19 февраля, стартовое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

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