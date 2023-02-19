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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сент-Луис»

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сент-Луис»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте игрового времени усилиями Микко Рантанена. На 28-й минуте Боуэн Байрэм удвоил преимущество гостей в счёте.

До конца второго периода «Сент-Луису» удалось отыграть одну шайбу — отличился Сэмми Бле. На старте третьего периода «Колорадо» вновь забил — на этот раз отличился российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин. На 50-й минуте Байрэм оформил дубль, поставив тем самым точку в матче.

«Колорадо» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате, «Сент-Луис» прервал серию из трёх побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2023, суббота. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Комфер) – 16:37 (5x5)   0:2 Байрэм (Рантанен, Жирар) – 27:37 (5x5)   1:2 Бле (Кайру, Браун) – 35:28 (5x5)   1:3 Ничушкин (Лехконен, Маккиннон) – 42:56 (5x4)   1:4 Байрэм (Жирар, Комфер) – 49:40 (5x4)
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