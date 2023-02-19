Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сент-Луис»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.



Счёт в матче был открыт на 17-й минуте игрового времени усилиями Микко Рантанена. На 28-й минуте Боуэн Байрэм удвоил преимущество гостей в счёте.



До конца второго периода «Сент-Луису» удалось отыграть одну шайбу — отличился Сэмми Бле. На старте третьего периода «Колорадо» вновь забил — на этот раз отличился российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин. На 50-й минуте Байрэм оформил дубль, поставив тем самым точку в матче.

«Колорадо» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате, «Сент-Луис» прервал серию из трёх побед.