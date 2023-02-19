Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Автомобилист. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нэшвилл» обыграл «Флориду», Бобровского заменили после четырёх пропущенных шайб

«Нэшвилл» обыграл «Флориду», Бобровского заменили после четырёх пропущенных шайб
Аудио-версия:
Комментарии

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:3.

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте — отличился Томми Новак, выведя «Нэшвилл» вперёд. На восьмой минуте Ник Казинс сравнял счёт в матче, а на 12-й Мэттью Ткачук вывел «Флориду» вперёд.

Однако радость фанатов «Пантерз» была недолгой — ещё до конца периода в ворота Сергея Бобровского влетело ещё две шайбы — отличились Мэтт Дюшейн и Райан Джохансен. На 28-й минуте Колтон Сиссонс забросил четвёртую шайбу «Нэшвилла», после чего Бобровского в воротах сменил Спенсер Найт. Это не очень помогло «Флориде» — до конца периода Роман Йози забросил пятую шайбу хозяев льда.

На 49-й минуте Томми Новак оформил дубль. Буквально через минуту Сэм Райнхарт сократил отставание в счёте «Флориды» до трёх шайб, гости пытались отыграться, выпустив шестого полевого игрока, однако за шесть минут до конца Яков Тренин отличился в пустые ворота, поставив точку в этом матче — 7:3 в пользу «Нэшвилла».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2023, суббота. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Новак – 02:36 (5x5)   1:1 Казинс – 07:55 (5x5)   1:2 Ткачук (Монтур) – 12:09 (5x5)   2:2 Дюшейн (Макдона, Гранлунд) – 12:56 (5x5)   3:2 Джохансен (Йози) – 15:01 (5x4)   4:2 Сиссонс (Йози, Макдона) – 27:40 (5x5)   5:2 Йози (Макдона, Джохансен) – 36:23 (5x5)   6:2 Новак (Томасино) – 48:58 (5x4)   6:3 Райнхарт (Барков, Монтур) – 49:48 (6x5)   7:3 Тренин – 54:14 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023