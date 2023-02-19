«Нэшвилл» обыграл «Флориду», Бобровского заменили после четырёх пропущенных шайб

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:3.



Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте — отличился Томми Новак, выведя «Нэшвилл» вперёд. На восьмой минуте Ник Казинс сравнял счёт в матче, а на 12-й Мэттью Ткачук вывел «Флориду» вперёд.



Однако радость фанатов «Пантерз» была недолгой — ещё до конца периода в ворота Сергея Бобровского влетело ещё две шайбы — отличились Мэтт Дюшейн и Райан Джохансен. На 28-й минуте Колтон Сиссонс забросил четвёртую шайбу «Нэшвилла», после чего Бобровского в воротах сменил Спенсер Найт. Это не очень помогло «Флориде» — до конца периода Роман Йози забросил пятую шайбу хозяев льда.



На 49-й минуте Томми Новак оформил дубль. Буквально через минуту Сэм Райнхарт сократил отставание в счёте «Флориды» до трёх шайб, гости пытались отыграться, выпустив шестого полевого игрока, однако за шесть минут до конца Яков Тренин отличился в пустые ворота, поставив точку в этом матче — 7:3 в пользу «Нэшвилла».