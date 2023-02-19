Евгений Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».



На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт — 1:1.



Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи — отличился российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. Чуть более чем через минуту «Дэвилз» сумели сравнять счёт усилиями Доусона Мерсера.



Для Малкина эта шайба стала 20-й в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Всего на его счету 55 (20+35) очков в нынешнем сезоне.

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