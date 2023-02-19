Евгений Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт — 1:1.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи — отличился российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. Чуть более чем через минуту «Дэвилз» сумели сравнять счёт усилиями Доусона Мерсера.
Для Малкина эта шайба стала 20-й в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Всего на его счету 55 (20+35) очков в нынешнем сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
- 19 февраля 2023
-
02:09
-
01:58
-
01:35
-
01:20
-
01:19
-
01:03
-
00:49
-
00:45
-
00:37
-
00:34
-
00:24
- 18 февраля 2023
-
23:55
-
23:33
-
23:10
-
22:47
-
22:30
-
22:21
-
22:06
-
21:45
-
21:19
-
21:00
-
20:40
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:16
-
19:54
-
19:40
-
19:30
-
19:26
-
19:22
-
18:56
-
18:28
-
18:00
-
17:44
Партнерский контент