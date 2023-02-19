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«Вашингтон» без Овечкина уступил «Каролине»

«Вашингтон» без Овечкина уступил «Каролине»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Еспери Котканиеми, Пол Штястны, Мартин Нечас, а также Теуво Терявяйнен. Мартин Нечас также отметился двумя результативными передачами.

Единственную шайбу гостей в этой встрече забросил Том Уилсон. Ему ассистировали Сонни Милано и Мартин Фехервари. Российские хоккеисты обеих команд по ходу матча результативными действиями отличиться не сумели.

Напомним, форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин пропускал игру из-за трагедии, связанной со смертью отца.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Котканиеми (Терявяйнен, Нечас) – 02:11 (5x5)   2:0 Штястны (Чатфилд, Мартинук) – 25:47 (5x5)   3:0 Нечас (Бёрнс, Котканиеми) – 28:48 (5x4)   4:0 Терявяйнен (Нечас, Андерсен) – 31:17 (5x5)   4:1 Уилсон (Милано) – 50:32 (5x5)
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