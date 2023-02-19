«Вашингтон» без Овечкина уступил «Каролине»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Еспери Котканиеми, Пол Штястны, Мартин Нечас, а также Теуво Терявяйнен. Мартин Нечас также отметился двумя результативными передачами.
Единственную шайбу гостей в этой встрече забросил Том Уилсон. Ему ассистировали Сонни Милано и Мартин Фехервари. Российские хоккеисты обеих команд по ходу матча результативными действиями отличиться не сумели.
Напомним, форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин пропускал игру из-за трагедии, связанной со смертью отца.
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