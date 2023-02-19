Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузьменко перекусил во время матча колой и бананом. Петтерссон отреагировал

Кузьменко перекусил во время матча колой и бананом. Петтерссон отреагировал
Комментарии

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.

В середине второго периода в объектив телекамер попал забавный эпизод. Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко во время коммерческого перерыва решил подкрепиться бананом и запить колой. Партнёр по команде шведский форвард Элиас Петтерсон увидев это покачал головой.

ВИДЕО

Отметим, что Петтерссон набрал в матче пять очков — забил два гола и отдал три результативные передачи. Кузьменко стал автором заброшенной шайбы. «Ванкувер» прервал серию из трёх поражений подряд и 22 февраля сыграет с «Нэшвиллом».

Новость по теме
Пять очков Петтерссона и гол Кузьменко помогли «Ванкуверу» победить «Филадельфию»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023