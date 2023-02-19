Кузьменко перекусил во время матча колой и бананом. Петтерссон отреагировал

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.

В середине второго периода в объектив телекамер попал забавный эпизод. Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко во время коммерческого перерыва решил подкрепиться бананом и запить колой. Партнёр по команде шведский форвард Элиас Петтерсон увидев это покачал головой.

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Отметим, что Петтерссон набрал в матче пять очков — забил два гола и отдал три результативные передачи. Кузьменко стал автором заброшенной шайбы. «Ванкувер» прервал серию из трёх поражений подряд и 22 февраля сыграет с «Нэшвиллом».