Кузьменко перекусил во время матча колой и бананом. Петтерссон отреагировал
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.
В середине второго периода в объектив телекамер попал забавный эпизод. Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко во время коммерческого перерыва решил подкрепиться бананом и запить колой. Партнёр по команде шведский форвард Элиас Петтерсон увидев это покачал головой.
Отметим, что Петтерссон набрал в матче пять очков — забил два гола и отдал три результативные передачи. Кузьменко стал автором заброшенной шайбы. «Ванкувер» прервал серию из трёх поражений подряд и 22 февраля сыграет с «Нэшвиллом».
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