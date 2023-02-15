Инсайдер НХЛ: полагаю, что Гавриков отказался от продления контракта с «Коламбусом»

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман порассуждал о том, куда может перейти российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков. Россиянин остался в запасе в сегодняшнем матче с «Нью-Джерси» (2:3), т.к. менеджментом клуба готовится его обмен.
«Я полагаю, что Гавриков отказался от продления контракта с «Коламбусом». Команды уже несколько недель имеют разрешение на то, чтобы вести переговоры с его представителями. Так что это не стало огромным сюрпризом.
Думаю, что потенциальные команды для его обмена это «Бостон», «Торонто», хотя я думаю, что «Мейпл Лифс» ищут форварда. Я думаю, что у «Лос-Анджелеса» есть некоторый интерес, особенно если они не получат Чикрана. Проблема в том, что «Лос-Анджелесу» нужны ребята с действующими контрактами, и я думаю, что на Гаврикова претендует ещё пара других команд, например «Эдмонтон». Хотя я всегда предполагаю, что есть две или три команды, о которых я вообще не думал.
Мне интересно не хочет ли «Коламбус» обменять Гаврикова на Чикрана. Я думаю, что им нравится Чикран и его действующее соглашение. Единственный потенциальный недостаток во всём этом сценарии заключается в том, что Чикран ясно дал понять, что хочет перейти в клуб-контендер, а «Коламбус» к таким сейчас не относится. У него нет запретов на обмен, но как он сам к этому отнесётся?» — цитирует Фридмана Boston Hockey Now.
Гавриков набрал 10 (3+7) очков при полезности «-8» в 52 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» после 54 сыгранных матчей набрал 36 очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
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