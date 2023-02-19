Защитник «Колорадо» Макар пропустит ближайший матч из-за столкновения с Торопченко
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Один из лучших защитников НХЛ Кейл Макар не поможет «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного сезона НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (19 февраля в 23:00 мск) из-за последствий столкновения с российским нападающим «Сент-Луиса» Алексеем Торопченко.
Эпизод произошёл в начале третьего периода матча «Сент-Луис» — «Колорадо» (1:4). Торопченко пробрасывал шайбу, в то время как Макар выполнял силовой приём. Российский форвард попал Макару рукой в голову. После эпизода Кейл ушёл в раздевалку.
Торопченко в 42 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги за «Сент-Луис» забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Макар провёл за «лавин» 46 игр, в которых набрал 45 (13+32) результативных баллов.
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