Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (4:3).

В этой встрече Капризов отметился двумя заброшенными шайбами. Второй звездой матча стал нападающий Райан Хартман, на счету которого гол и результативная передача. Третья звезда – защитник «Миннесоты» Джаред Сперджен, который в этой встрече отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 33 гола и 33 результативные передачи.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» встретится с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоится 22 февраля.