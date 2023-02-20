«Аризона» одолела «Коламбус» в овертайме, Марченко очков не набрал

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
На 15-й минуте матча Трэвис Бойд открыл счёт голам. Трой Стечер и Кристиан Фишер отдали по одной голевой передаче. На 17-й минуте удвоил преимущество Ник Шмальц после передачи Клейтона Келлера.
На 34-й минуте Бун Дженнер отыграл один гол. Ник Бланкенбург и Эндрю Пик ассистировали ему. На 56-й минуте Патрик Лайне с передач Адама Боквиста и Дженнера сделал счёт равным и перевёл игру в овертайм.
В дополнительное время исход матча решил Барретт Хэйтон. Матиас Маччелли и Трой Стечер отдали по одной голевой передаче.
Российский нападающий Кирилл Марченко очков не набрал.
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