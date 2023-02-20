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«Аризона» одолела «Коламбус» в овертайме, Марченко очков не набрал

«Аризона» одолела «Коламбус» в овертайме, Марченко очков не набрал
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В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

На 15-й минуте матча Трэвис Бойд открыл счёт голам. Трой Стечер и Кристиан Фишер отдали по одной голевой передаче. На 17-й минуте удвоил преимущество Ник Шмальц после передачи Клейтона Келлера.

На 34-й минуте Бун Дженнер отыграл один гол. Ник Бланкенбург и Эндрю Пик ассистировали ему. На 56-й минуте Патрик Лайне с передач Адама Боквиста и Дженнера сделал счёт равным и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время исход матча решил Барретт Хэйтон. Матиас Маччелли и Трой Стечер отдали по одной голевой передаче.

Российский нападающий Кирилл Марченко очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2023, понедельник. 04:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бойд (Стечер, Фишер) – 14:14 (5x5)   2:0 Шмальц (Келлер) – 16:28 (5x5)   2:1 Дженнер (Бланкенбург, Пик) – 33:23 (5x5)   2:2 Лайне (Боквист, Дженнер) – 55:07 (5x4)   3:2 Хэйтон (Маччелли, Стечер) – 62:00 (3x3)
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