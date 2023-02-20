Капризов обошёл Панарина по играм с 2+ очками среди левых форвардов в первые 3 сезона НХЛ
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Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче с «Нэшвилл Предаторз» оформил дубль, забив на 22-й и 42-й минутах матча.
Таким образом, у Капризова теперь 64 матча с двумя и более очками в своих первых трёх сезонах в НХЛ. По этому показателю он обошёл Артемия Панарина (63) в списке левых нападающих. Лидером является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В своих первых трёх сезонах Овечкин провёл 94 матча с двумя и более очками, сообщает «твиттер» StatsCentre.
Напомним, в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев. В следующей игре «дикари» примут «Лос-Анджелес Кингз» 22 февраля (4:00 мск).
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