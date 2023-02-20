Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов обошёл Панарина по играм с 2+ очками среди левых форвардов в первые 3 сезона НХЛ

Капризов обошёл Панарина по играм с 2+ очками среди левых форвардов в первые 3 сезона НХЛ
Комментарии

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче с «Нэшвилл Предаторз» оформил дубль, забив на 22-й и 42-й минутах матча.

Таким образом, у Капризова теперь 64 матча с двумя и более очками в своих первых трёх сезонах в НХЛ. По этому показателю он обошёл Артемия Панарина (63) в списке левых нападающих. Лидером является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В своих первых трёх сезонах Овечкин провёл 94 матча с двумя и более очками, сообщает «твиттер» StatsCentre.

Напомним, в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев. В следующей игре «дикари» примут «Лос-Анджелес Кингз» 22 февраля (4:00 мск).

Новость по теме
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» 17-летней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023