Капризов повторил рекорд «Миннесоты» 17-летней давности

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче с «Нэшвилл Предаторз» забросил две шайбы, одну из которых – в большинстве.

Этот гол в формате «пять на четыре» стал для 25-летнего форварда 15-м в текущем регулярном сезоне. Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве, установленный Брайаном Ролстоном в сезоне-2005/2006, сообщает официальный «твиттер» клуба.

После дубля Кирилл обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в нынешнем сезоне. На счету Капризова стало 33 гола, у Овечкина — 32.

Напомним, в матче Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев. В следующей игре «дикари» примут «Лос-Анджелес Кингз» 22 февраля (4:00 мск).

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