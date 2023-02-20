Главный тренер «Авангарда» Кравец подробно прокомментировал победу над «Барысом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу во встрече с «Барысом».
«Барыс» — техничная быстрая команда. Шестая встреча у нас была с ними, понимали, как они будут играть. В принципе довольно неплохо начали первый период, забили в большинстве. Да и во втором начало было неплохое. После гола в меньшинстве надеялись, что это придаст нам сил и уверенности, но, к сожалению, несколько ошибок в обороне привели к тому, что счёт стал 2:2. Хорошо, что опять забили, вышли вперёд. В третьем периоде тоже хороший гол. Выстояли в конце. Есть моменты, которые нужно исправлять, но я считаю, что все эти моменты произошли по игре. Каждый из игроков в это время хотел сделать лучше, а на самом деле нужно было сделать попроще.
Алексей Береглазов в первой бригаде большинства? Шарипзянов у нас уезжал, опять его не было на тренировке, он встречал семью (после рождения ребёнка. — Прим. «Чемпионата»). Обе тренировки Алексей проводил в большинстве, потому он и играл в большинстве», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 20 февраля 2023
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