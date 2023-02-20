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«Авангард» упустил преимущество в две шайбы, но всё равно обыграл «Барыс»

«Авангард» упустил преимущество в две шайбы, но всё равно обыграл «Барыс»
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В Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Береглазов (Ткачёв) – 03:02 (5x4)   2:0 Телегин (Бродхёрст) – 32:21 (4x5)   2:1 Сагадеев (Мищенко, Михайлис) – 33:20 (5x5)   2:2 Сагадеев (Данияр, Михайлис) – 38:10 (5x5)   3:2 Грицюк (Чистяков, Толчинский) – 39:07 (5x4)   4:2 Бродхёрст (Грицюк) – 44:46 (5x5)   4:3 Савицкий (Грэм, Вей) – 56:35 (5x5)

На четвёртой минуте Алексей Береглазов, реализовав численное большинство с передачи Владимира Ткачёва, вывел омичей вперёд. На 33-й минуте Иван Телегин после паса Алекса Бродхёрста забил в меньшинстве. Через 59 секунд Антон Сагадеев отыграл один гол На 39-й минуте форвард оформил дубль и сравнял счёт. Через 57 секунд Арсений Грицюк в большинстве вывел омичей вперёд. На 45-й минуте Алекс Бродхёрст с передачи Арсения Грицюка забил четвёртый гол. На 57-й минуте Кирилл Савицкий сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях сыграет с «Сибирью». «Авангард» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 22 февраля.

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