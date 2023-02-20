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«Авангард» упустил преимущество в две шайбы, но всё равно обыграл «Барыс»

В Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1).

На четвёртой минуте Алексей Береглазов, реализовав численное большинство с передачи Владимира Ткачёва, вывел омичей вперёд. На 33-й минуте Иван Телегин после паса Алекса Бродхёрста забил в меньшинстве. Через 59 секунд Антон Сагадеев отыграл один гол На 39-й минуте форвард оформил дубль и сравнял счёт. Через 57 секунд Арсений Грицюк в большинстве вывел омичей вперёд. На 45-й минуте Алекс Бродхёрст с передачи Арсения Грицюка забил четвёртый гол. На 57-й минуте Кирилл Савицкий сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях сыграет с «Сибирью». «Авангард» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 22 февраля.