Малкин поучаствовал в массовой стычке, после которой удаления получили все игроки на льду
Поделиться
В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В одном из моментов на площадке произошла массовая драка, в которой принял участие российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Отметим, по итогу этого момента с площадки были удалены сразу две пятёрки игроков.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Отметим, «Питтсбург» и «Айлендерс» являются соседями в турнирной таблице Восточной конференции, занимая восьмое и девятое место соответственно.
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
06:00
-
05:51
-
05:48
-
05:42
-
04:56
-
04:31
-
04:22
-
03:08
-
02:50
-
02:32
-
02:30
- 20 февраля 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:40
-
23:36
-
23:15
-
23:11
-
23:00
-
22:51
-
22:46
-
22:43
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:12
-
22:02
-
21:51
-
21:49
-
21:26
-
21:10
-
20:55
-
20:47
-
20:12
-
20:03
Партнерский контент