Малкин поучаствовал в массовой стычке, после которой удаления получили все игроки на льду

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В одном из моментов на площадке произошла массовая драка, в которой принял участие российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Отметим, по итогу этого момента с площадки были удалены сразу две пятёрки игроков.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, «Питтсбург» и «Айлендерс» являются соседями в турнирной таблице Восточной конференции, занимая восьмое и девятое место соответственно.