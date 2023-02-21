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Илья Сорокин совершил феноменальный сейв клюшкой в матче с «Питтсбургом»

Илья Сорокин совершил феноменальный сейв клюшкой в матче с «Питтсбургом»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В концовке второго периода российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил феноменальный сейв клюшкой после броска Криса Летанга.

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К этому моменту «Питтсбург» вёл со счётом 2:1 и заброшенная шайба могла позволить команде оторваться в счёте. Таким образом, спасение российского вратаря можно назвать переломным моментом во встрече. После этого «Айлендерс» сумел забросить три шайбы и победить.

Напомним, по ходу игры Илья Сорокин записал в свой актив 44 спасения.

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