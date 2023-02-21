«Мы чувствуем давление, понимаете?» Малкин — о сложной ситуации «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». «Пингвины» занимают девятое место в Восточной конференции и на данный момент не попадают в плей-офф.

«Мы должны показывать одинаковую игру при преимуществе и в две шайбы, и в одну. Не ждать — стараться победить. Продолжать движение, играть в ту же игру, прессинговать. Последние пару матчей мы чувствуем давление, понимаете? Нам нужны очки… Мы начинаем слишком долго ждать, а соперник меняет темп.



Если мы будем играть одинаково, будем бороться за каждый сантиметр, будем стараться играть усердно, мы победим. У нас здесь отличная команда. Я верю в каждого.



Мы проснёмся на следующий день и немного отдохнём. У нас есть пара дней отдыха перед следующей встречей. Мы понимаем, что каждый матч важен. Джерри вернулся. Нужно просто оставаться сосредоточенными. Сохранять позитивный настрой. Поддерживать друг друга. Ещё ничего не решено. Нам нужно одержать много побед. Я думаю, всё будет отлично», — приводит слова Малкина официальный сайт команды.