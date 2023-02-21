Шестёркин отказался от общения с журналистами после неудачного матча с «Виннипегом»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отказался от общения с журналистами после встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс», сообщает североамериканский обозреватель Ларри Брукс на своей странице в «Твиттере».
Страж ворот «рейнджеров» смог отразить лишь 17 бросков. Хоккеисты «Виннипега» четыре раза огорчили Шестёркина.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Шестёркин пропустил четыре шайбы в третьем матче подряд. Ранее россиянин пропускал столько же во встречах с «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз».
- 21 февраля 2023
-
10:35
-
10:17
-
10:08
-
09:54
-
09:33
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:35
-
07:52
-
07:32
-
07:15
-
07:00
-
06:19
-
06:00
-
05:51
-
05:48
-
05:42
-
04:56
-
04:31
-
04:22
-
03:08
-
02:50
-
02:32
-
02:30
- 20 февраля 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:40
-
23:36
-
23:15
-
23:11
-
23:00
-
22:51
-
22:46
-
22:43