Шестёркин отказался от общения с журналистами после неудачного матча с «Виннипегом»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отказался от общения с журналистами после встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс», сообщает североамериканский обозреватель Ларри Брукс на своей странице в «Твиттере».

Страж ворот «рейнджеров» смог отразить лишь 17 бросков. Хоккеисты «Виннипега» четыре раза огорчили Шестёркина.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Шестёркин пропустил четыре шайбы в третьем матче подряд. Ранее россиянин пропускал столько же во встречах с «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз».

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