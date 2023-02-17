Словацкий игрок «Рейнджерс» рассказал о своём отношении к российскому вратарю Шестёркину

Словацкий голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ярослав Галак поделился мнением о российском одноклубнике, вратаре Игоре Шестёркине. Кроме того, 37-летний хоккеист рассказал о взаимоотношениях со своим визави.

«Я не знал его лично, мы познакомились только после моего перехода. Мы очень хорошо ладим. Я поддерживаю его. Он отличный вратарь, что он продемонстрировал в прошлом году, выиграв «Везина Трофи», — приводит слова Галака Sport Aktuality.

Напомним, словацкий вратарь проводит первый сезон в «Рейнджерс». Галак принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 2,62 и 90,7% отражённых бросков. Шестёркин отыграл 39 матчей, выиграв в 24 из них и в среднем отражая 91,5% бросков.