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Голевой пас Владимира Тарасенко не помог «Рейнджерс» переиграть «Виннипег»

Голевой пас Владимира Тарасенко не помог «Рейнджерс» переиграть «Виннипег»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился победой гостей со счётом 4:1.

На шестой минуте матча Джош Моррисси с передач Николая Элерса и Пьер-Люка Дюбуа открыл счёт голам. На 17-й минуте Марк Шайфли удвоил преимущество после передач Кайла Конора и Нила Пионка.

На 27-й минуте Коннор забил и сам. Теперь свои передачи отдали Мэйсон Эплтон и Джош Моррисси. На 32-й минуте один гол отыграл Винсент Трочек с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко. На 56-й минуте точку поставил Марк Шайфли.

Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил всего 17 сейвов. А форвард из России Артемий Панарин заработал коэффициент полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2023, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Моррисси (Элерс, Дюбуа) – 05:12 (5x4)   0:2 Шайфли (Коннор, Пионк) – 16:32 (5x5)   0:3 Коннор (Эпплтон, Моррисси) – 26:04 (5x5)   1:3 Трочек (Тарасенко) – 31:00 (5x5)   1:4 Шайфли (Коннор, Эпплтон) – 55:29 (5x5)
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