Голевой пас Владимира Тарасенко не помог «Рейнджерс» переиграть «Виннипег»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился победой гостей со счётом 4:1.
На шестой минуте матча Джош Моррисси с передач Николая Элерса и Пьер-Люка Дюбуа открыл счёт голам. На 17-й минуте Марк Шайфли удвоил преимущество после передач Кайла Конора и Нила Пионка.
На 27-й минуте Коннор забил и сам. Теперь свои передачи отдали Мэйсон Эплтон и Джош Моррисси. На 32-й минуте один гол отыграл Винсент Трочек с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко. На 56-й минуте точку поставил Марк Шайфли.
Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил всего 17 сейвов. А форвард из России Артемий Панарин заработал коэффициент полезности «+1».
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