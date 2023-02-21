Кросби высказался о поражении от «Айлендерс». «Питтсбург» дважды вёл в ходе матча

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». «Пингвины» вели в ходе встречи 1:0 и 2:1, однако проиграли со счётом 2:4.
«У нас была пара возможностей увеличить отрыв, но мы этого не сделали. Ты находишься на расстоянии одной ошибки от того, чтобы позволить сравнять счёт и сместить акценты в игре. Нам не удалось найти способ развить своё преимущество… Это нельзя назвать идеальной ситуацией, когда вы проигрываете матчи, ведя в их ходе. Единственный выход из этого — найти способ выиграть», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
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