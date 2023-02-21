ESPN — о Капризове: ему не нужен центрфорвард, он сделает всё сам

ESPN на своём сайте представила комментарий представителя команды Западной конференции НХЛ, который оценил игру форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Я просто обожаю смотреть, как играет Капризов. При всём уважении к центрфорвардам в «Миннесоте» он всё создаёт сам. Ему не нужен центр. У Капризова есть способность создавать моменты в атаке самостоятельно.

Но также мы видим его «химию» с Матсом Цуккарелло. Капризов делает каждого, кто с ним играет лучше. Это показывает, насколько талантлив Кирилл», — говорится в статье.

Капризов в текущем сезоне сыграл 56 матчей, в которых забросил 33 шайбы и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 66 очков с «нулевым» показателем полезности.