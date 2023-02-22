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«Монреаль» обыграл «Нью-Джерси», у Евгения Дадонова один голевой пас

«Монреаль» обыграл «Нью-Джерси», у Евгения Дадонова один голевой пас
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.

На четвёртой минуте матча Джастин Бэррон открыл счёт голам. Ник Судзуки и Рафаэль Арве-Пинар ассистировали ему. На 14-й минуте Йеспер Братт с паса Джека Хьюза сравнял счёт.

На 23-й минуте Джонатан Ковачевич вновь вывел гостей вперёд с передач Ессе Юлёнена и Майка Мэтисона. Спустя минуту забил и Судзуки. Ему ассистировали Майк Хоффман и Кори Шюнеман.

На 46-й минуте за гостей отличился Рем Питлик, которому передачи отдали российский нападающий Евгений Дадонов и Кристиан Дворак. На 52-й минуте забил за хозяев Доусон Мерсер. Ему ассистировали Майлз Вуд и Хьюз. Точку поставил Мэтисон на 57-й минуте после паса Дворака.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Бэррон (Судзуки, Арве-Пинар) – 03:54 (5x5)   1:1 Братт (Хьюз) – 13:48 (5x5)   1:2 Ковачевич (Юлёнен, Мэтисон) – 22:29 (5x5)   1:3 Судзуки (Хоффман, Шюнеман) – 23:42 (5x5)   1:4 Питлик (Дадонов, Дворак) – 45:13 (5x5)   2:4 Мерсер (Вуд, Хьюз) – 51:58 (5x4)   2:5 Мэтисон (Дворак) – 56:13 (en)
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