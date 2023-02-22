«Монреаль» обыграл «Нью-Джерси», у Евгения Дадонова один голевой пас

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.
На четвёртой минуте матча Джастин Бэррон открыл счёт голам. Ник Судзуки и Рафаэль Арве-Пинар ассистировали ему. На 14-й минуте Йеспер Братт с паса Джека Хьюза сравнял счёт.
На 23-й минуте Джонатан Ковачевич вновь вывел гостей вперёд с передач Ессе Юлёнена и Майка Мэтисона. Спустя минуту забил и Судзуки. Ему ассистировали Майк Хоффман и Кори Шюнеман.
На 46-й минуте за гостей отличился Рем Питлик, которому передачи отдали российский нападающий Евгений Дадонов и Кристиан Дворак. На 52-й минуте забил за хозяев Доусон Мерсер. Ему ассистировали Майлз Вуд и Хьюз. Точку поставил Мэтисон на 57-й минуте после паса Дворака.
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